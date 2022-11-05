"15 тысяч смертей ради 5760 минут футбола": Болельщики Баварии вывесили баннер в знак протеста Чемпионта мира в Катаре

В преддверии Чемпионата мира Бавария в Бундеслиге провела матч с Гертой.

Фанаты мюнхенцев устроили акцию протеста, напомнив общественности об условиях труда в Катаре.

Болельщики вывесили баннер, на котором написали: "15 тысяч смертей ради 5760 минут футбола. Позор вам".

Стоит сказать, что во время стройки стадионов к предстоящему Мундиалю погибло множество строителей-мигрантов.

ЧМ-2022 в Катаре стартует 20 ноября матчем между хозяевами турнира и сборной Эквадора.