Эвертон Миколенко уступил Лестеру
"Лисы" легко переиграли "ирисок"
Вчера, 21:33
В рамках 15 тура АПЛ Эвертон встретился с Лестером.
"Ириски" уступили в матче местного чемпионата своим соперникам со счетом 0:2.
Счет в матче открыл прекрасным ударом Юри Тилеманс, а установил точку Харви Барнс.
Украинский защитник Виталий Миколенко провел на поле весь матч.
Эвертон - Лестер 0:2
Голы: Тилеманс, 45, Барнс, 86
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