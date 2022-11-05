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Эвертон Миколенко уступил Лестеру

"Лисы" легко переиграли "ирисок"
Вчера, 21:33
Эвертон - Лестер
Эвертон - Лестер

В рамках 15 тура АПЛ Эвертон встретился с Лестером.

"Ириски" уступили в матче местного чемпионата своим соперникам со счетом 0:2.

Счет в матче открыл прекрасным ударом Юри Тилеманс, а установил точку Харви Барнс.

Украинский защитник Виталий Миколенко провел на поле весь матч.

Эвертон - Лестер 0:2

Голы: Тилеманс, 45, Барнс, 86


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