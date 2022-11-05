Аталанта - Наполи 1:2 видео голов и обзор матча 05.11.2022 чемпионата Италии
Вашему вниманию обзор игры итальянского первенства.
В субботу, 5 ноября, в чемпионате Италии Аталанта Руслана Малиновского проиграла Наполи (1:2).
Хозяева благодаря голу Адемолы Лукмана открыли счет, но еще в первом тайме утратили преимущество после голов Виктора Осимена и Элджифа Элмаза
Обзор матча:
Аталанта - Наполи 1:2
Голы: Лукман, 19 - Осимгем, 23, Эльмас, 35
Аталанта: Муссо – Толой, Демирал, Скальвини – Гатебур (Соппи, 86), Мехле – Копмайнерс (Де Рон, 81), Эдерсон, Пашалич (Малиновский, 70) – Лукман (Бога, 81), Гейлунд (Сапата, 70).
Наполи: Мерет - Оливейра, Жезус, Ким, Ди Лоренцо - Зелински (Полетано, 64), Лоботка, Ангисса - Эльмас, Лосано (Ндомбеле, 64) - Осимхен (Симеоне, 75).
Предупреждение: Демирал, Ким, Гейлунд.
Источник: MEGOGO