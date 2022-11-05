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Аталанта - Наполи 1:2 видео голов и обзор матча 05.11.2022 чемпионата Италии

Вашему вниманию обзор игры итальянского первенства.
Вчера, 22:50
Аталанта - Наполи
Аталанта - Наполи

В субботу, 5 ноября, в чемпионате Италии Аталанта Руслана Малиновского проиграла Наполи (1:2).

Хозяева благодаря голу Адемолы Лукмана открыли счет, но еще в первом тайме утратили преимущество после голов Виктора Осимена и Элджифа Элмаза

Обзор матча:

Аталанта - Наполи 1:2

Голы: Лукман, 19 - Осимгем, 23, Эльмас, 35

Аталанта: Муссо – Толой, Демирал, Скальвини – Гатебур (Соппи, 86), Мехле – Копмайнерс (Де Рон, 81), Эдерсон, Пашалич (Малиновский, 70) – Лукман (Бога, 81), Гейлунд (Сапата, 70).

Наполи: Мерет - Оливейра, Жезус, Ким, Ди Лоренцо - Зелински (Полетано, 64), Лоботка, Ангисса - Эльмас, Лосано (Ндомбеле, 64) - Осимхен (Симеоне, 75).

Предупреждение: Демирал, Ким, Гейлунд.

Источник: MEGOGO


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