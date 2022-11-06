Унион потерял первое место в Бундеслиге, разгромно уступив Байеру
Коллектив Урса Фишера разочаровал своих фанатов.
В рамках тринадцатого тура Бундеслиги Байер Хаби Алонсо принял у себя Унион Берлин.
"Фармацевты" разгромили столичную команду, не оставив ей ни единого шанса.
Леверкузенцы смогли добыть важную для себя победу со счетом 5:0.
Голы забивали Адам Хложек, Роберт Андрих, Митчелл Баккер и Мусса Диаби, оформивший дубль.
Таким образом, Байер поднялся из зоны вылета на 14 место, имея в своем активе 12 очков.
В свою очередь. Унион опустился на второе место с 26 пунктами, пропустив вперед Баварию Мюнхен.
Байер - Унион 5:0
Голы: Андрих, 46 Диаби, 56, 58, Хложек, 68, Баккер, 76.