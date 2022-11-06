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Унион потерял первое место в Бундеслиге, разгромно уступив Байеру

Коллектив Урса Фишера разочаровал своих фанатов.
Сегодня, 19:01
Унион
Унион

В рамках тринадцатого тура Бундеслиги Байер Хаби Алонсо принял у себя Унион Берлин.

"Фармацевты" разгромили столичную команду, не оставив ей ни единого шанса.

Леверкузенцы смогли добыть важную для себя победу со счетом 5:0.

Голы забивали Адам Хложек, Роберт Андрих, Митчелл Баккер и Мусса Диаби, оформивший дубль.

Таким образом, Байер поднялся из зоны вылета на 14 место, имея в своем активе 12 очков.

В свою очередь. Унион опустился на второе место с 26 пунктами, пропустив вперед Баварию Мюнхен.

Байер - Унион 5:0

Голы: Андрих, 46 Диаби, 56, 58, Хложек, 68, Баккер, 76.


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