Арсенал Зинченко показал лучший старт в АПЛ в истории клуба
Как показывает статистика, такой темп набора очков практически 100% гарантия чемпионства.
В одном из центральных матчей тура в АПЛ лондонский Арсенал Александра Зинченка обыграл своих соседей по городу в лице Челси (1:0).
Это помогло "канонирам" набрать 34 очка после 13 сыгранных матчей в местном первенстве. Данный показатель рекордный в истории клуба на такой дистанции.
Также стоит отметить, что ранее такое удавалось повторить лишь шесть раз, а именно Ливерпулю, Ньюкаслу, Челси и трижды Ман Сити. Лишь "сороки" в итоге не смогли стать чемпионами.
На данный подопечные Микеля Артеты возглавляют турнирную таблицу, опережая Манчестер Сити на 2 пункта.