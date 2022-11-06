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Арсенал Зинченко показал лучший старт в АПЛ в истории клуба

Как показывает статистика, такой темп набора очков практически 100% гарантия чемпионства.
Сегодня, 19:34
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images

В одном из центральных матчей тура в АПЛ лондонский Арсенал Александра Зинченка обыграл своих соседей по городу в лице Челси (1:0).

Это помогло "канонирам" набрать 34 очка после 13 сыгранных матчей в местном первенстве. Данный показатель рекордный в истории клуба на такой дистанции.

Также стоит отметить, что ранее такое удавалось повторить лишь шесть раз, а именно Ливерпулю, Ньюкаслу, Челси и трижды Ман Сити. Лишь "сороки" в итоге не смогли стать чемпионами.

На данный подопечные Микеля Артеты возглавляют турнирную таблицу, опережая Манчестер Сити на 2 пункта.


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