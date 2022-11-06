Поттер - о поражении Арсеналу: Вы можете увидеть разницу в уверенности и структуре двух команд

В рамках пятнадцатого тура АПЛ Челси проиграл Арсеналу со счетом 1:0.

Наставник "синих" Грэм Поттер прокомментировал неудачный матч своей команды.

"Мы пыхтели и пытались, но вы можете увидеть разницу между двумя командами в уверенности и структуре.

Сейчас мы не находимся в фантастическом состоянии. Арсенал заслужил победу в этой игре", — приводит слова Поттера журналист Низаар Кинселла.