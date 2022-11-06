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Зинченко улучшил достижение Лужного в АПЛ

Украинский универсал вышел на первое место среди украинцев по количеству матчей в местном первенстве.
Вчера, 21:48
Александр Зинченко
Александр Зинченко

В рамках 15 тура АПЛ Арсенал Александра Зинченко с минимальным счетом победил Челси

Украинец появился в старте, что позволило ему установить уникальное достижение.

Зинченко вышел на первое место среди соотечественников по количеству матчей в АПЛ, опередив Олега Лужного.

Футболист выходил на поле в 82 поединках английского чемпионата.

ТОП украинцев по количеству матчей в АПЛ:

  1.  Александр Зинченко (Манчестер Сити, Арсенал) – 82
  2.  Олег Лужный (Арсенал, Вулверхэмптон) – 81
  3. Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) – 66
  4.  Сергей Ребров (Тоттенхэм») – 59
  5.  Андрей Шевченко (Челси) – 48
  6. Андрей Воронин (Ливерпуль),  Виталий Миколенко (Эвертон) – 27
  7.  Александр Евтушок (Ковентри) – 3

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