Зинченко улучшил достижение Лужного в АПЛ
Украинский универсал вышел на первое место среди украинцев по количеству матчей в местном первенстве.
В рамках 15 тура АПЛ Арсенал Александра Зинченко с минимальным счетом победил Челси
Украинец появился в старте, что позволило ему установить уникальное достижение.
Зинченко вышел на первое место среди соотечественников по количеству матчей в АПЛ, опередив Олега Лужного.
Футболист выходил на поле в 82 поединках английского чемпионата.
ТОП украинцев по количеству матчей в АПЛ:
- Александр Зинченко (Манчестер Сити, Арсенал) – 82
- Олег Лужный (Арсенал, Вулверхэмптон) – 81
- Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) – 66
- Сергей Ребров (Тоттенхэм») – 59
- Андрей Шевченко (Челси) – 48
- Андрей Воронин (Ливерпуль), Виталий Миколенко (Эвертон) – 27
- Александр Евтушок (Ковентри) – 3