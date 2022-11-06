Ювентус легко разобрался с Интером в центральном матче тура Серии А
Коллектив Массимилиано Аллегри обогнал "нероаддзурри" в турнирной таблице Серии А.
В рамках 13 тура чемпионата Италии Ювентус принял на своем поле Интер.
"Бьянконери", находящиеся в кризисе неожиданно легко победили гостей.
Забитыми мячами отличились Адриен Рабьо и Николо Фаджиоли.
На данный момент Ювентус находится на 5 месте с 25 пунктами. а Интер на 7 позиции с 24 баллами.
Ювентус - Интер 2:0
Голы: Рабьо , 52, Фаджиоли, 84
Ювентус: Щесни - Данило, Бремер, Алекс Сандро - Куадрадо, Фаджиоли, Локателли, Рабё, Костич - Миретти (Ди Мария, 81) - Милик (Кьеза, 72).
Интер: Онана - Шкриньяр (Дармиан, 83), Де Врей, Ачерби - Думфрис (Белланова, 82), Барелла, Чалханоглу (Корреа, 73), Мхитарян (Брозович, 82), Димарко (Госенс, 73) - Джеко, Мартинес.
Предупреждения: Данило - Чалханоглу, Скриниар