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Ювентус легко разобрался с Интером в центральном матче тура Серии А

Коллектив Массимилиано Аллегри обогнал "нероаддзурри" в турнирной таблице Серии А.
Вчера, 23:49
Ювентус - Интер
Ювентус - Интер

В рамках 13 тура чемпионата Италии Ювентус принял на своем поле Интер.

"Бьянконери", находящиеся в кризисе неожиданно легко победили гостей.

Забитыми мячами отличились Адриен Рабьо и Николо Фаджиоли.

На данный момент Ювентус находится на 5 месте с 25 пунктами. а Интер на 7 позиции с 24 баллами.

Ювентус - Интер 2:0
Голы: Рабьо , 52, Фаджиоли, 84

Ювентус: Щесни - Данило, Бремер, Алекс Сандро - Куадрадо, Фаджиоли, Локателли, Рабё, Костич - Миретти (Ди Мария, 81) - Милик (Кьеза, 72).

Интер: Онана - Шкриньяр (Дармиан, 83), Де Врей, Ачерби - Думфрис (Белланова, 82), Барелла, Чалханоглу (Корреа, 73), Мхитарян (Брозович, 82), Димарко (Госенс, 73) - Джеко, Мартинес.

Предупреждения: Данило - Чалханоглу, Скриниар


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