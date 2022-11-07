Зинченко: Хочу пожелать украинцам крепкого здоровья, мирного неба и веры в победу

Футболист лондонского Арсенала Александр Зинченко после победы над Челси обратился к украинцам.

Игрок заявил, что не может передать все эмоции своим соотечественникам.

"Прежде всего хочу поблагодарить всех за поддержку. Это была очень непростая игра, но очень важные три очка. Я надеюсь, что мы сможем продолжать в том же духе.

Всем, кому сейчас непросто в Украине, я не могу передать свои эмоции. Хоть я и далеко нахожусь сейчас, но мне очень тяжело и больно за всех наших украинцев, которые сейчас переживают этот непростой момент. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, мирного неба и веры в победу, потому что она обязательно будет", - сказал Зинченко.

Напомним, Арсенал находится на 1 месте в АПЛ с 34 очками в своем активе.