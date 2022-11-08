Райо Вальекано - Реал 3:2: обзор матча и результат игры 07.11.2022

"Сливочные" не только впервые проиграли, но и отстали от Барселоны в таблице Ла Лиги.

В понедельник, 7 ноября, программу 13-го тура испанской Ла Лиги закрывало маленькое мадридское дерби Райо Вальекано и Реала. Встреча неожиданно завершилась волевой победой "пчел" со счетом 3:2.

Уже на 5-й минуте поединка хозяева поля вышли вперед, благодаря голу Санти Комесаньи. Под занавес первого тайма "бланкос" сумели не только отыграться, но и выйти вперед.

Сначала отличился с пенальти Лука Модрич, после чего Эдер Милитао головой замкнул подачу углового в исполнении Марко Асенсио.

Однако Райо вышел небольшим победителем после первой половины, так как Альваро Гарсия забил гол в раздевалку.

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Это сыграло свою роль, так как команда Андони Ираолы ничуть не уступала своему более именитому сопернику, а в некоторых компонентах даже превосходила. В итоге в середине второго тайма Райо вновь повел в счете.

Главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра после просмотра повтора указал на "точку" в штрафной площади королевского клуба, заодно "наградив" Дани Карвахаля желтой карточкой. Оскар Трехо успешно реализовал 11-метровый.

Подопечные Карло Анчелотти имели шансы на то, чтобы спасти поединок, но собственная неточность, а также вратарь Столе Димитриевски сделали все, чтобы этот матч закончился победой хозяев поля.

Реал потерпел первое поражение в чемпионате Испании, пропустив на первое место таблицы Барселону, которая опережает действующего чемпиона на два очка.

Райо в свою очередь поднялся на восьмую строчку, имея в активе 21 балл.

Статистика матча Райо Вальекано - Реал 13-го тура Ла Лиги

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 15 - 16

Удары в створ: 7 - 2

Фолы: 22 - 11

Атаки: 101 - 75

Райо Вальекано - Реал 3:2

Голы: Комесанья, 5, А. Гарсия, 44, Трехо, 67 (пен.) - Модрич, 37 (пен.), Милитао, 41.

Райо Вальекано: Димитриевски - Балью, Лежен, Катена, Ф. Гарсия - Валентин, Комесанья (Сисс, 79), Паласон (Чаввария, 88), Трехо (Лопес, 71), А. Гарсия (Сальви, 88) - Камельйо (Фалькао, 88).

Реал: Куртуа - Карвахаль (Васкес, 85), Милитао, Алаба, Менди (Начо, 85) - Вальверде, Чуамени (Камавинга, 69), Модрич (Мариано, 79) - Асенсио, Родриго, Винисиус.

Предупреждения: Катена, Трехо, Балью, Чаввария - Винисиус, Модрич, Карвахаль, Родриго, Васкес.