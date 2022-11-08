Интер в ближайшее время может уволить тренера

Руководство миланского Интера крайне настороженно относится к последним результатам команды.

По информации итальянских СМИ, боссы итальянского клуба в ближайшее время проведут встречу с Симоне Индзаги.

Несмотря на неплохие показатели команды в прошлом месяце, поражение Ювентусу очень многое изменило.

Источники отмечают, что руководство миланцев примет решение спокойно и взвешенно, приняв во внимание все необходимые факторы