Интер в ближайшее время может уволить тренера
Руководство "нероадзурри" недовольно положением команды.
Руководство миланского Интера крайне настороженно относится к последним результатам команды.
По информации итальянских СМИ, боссы итальянского клуба в ближайшее время проведут встречу с Симоне Индзаги.
Несмотря на неплохие показатели команды в прошлом месяце, поражение Ювентусу очень многое изменило.
Источники отмечают, что руководство миланцев примет решение спокойно и взвешенно, приняв во внимание все необходимые факторы