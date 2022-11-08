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Кочергин - в команде тура чемпионата Польши

Украинец отметился дублем в последнем матче своей команды.
Сегодня, 10:23
Владислав Кочергин / Ракув
Владислав Кочергин / Ракув

В рамках 16-го тура польской Экстраклясы Ракув из Ченстохова Владислава Кочергина разгромил Вислу Плоцк со счетом 7:1.

Украинский хавбек отметился двумя забитыми мячами в прошедшем поединке. Кочергин вошел в команду тура по версии портала SofaScore.

В данный момент Ракув занимает 1 строчку в чемпионате с 38 пунктами в активе, ближайший преследователь варшавская Легия Игоря Харатина имеет 31 очко.

Следует отметить, что всего в 16 матчах текущего розыгрыша местного первенства полузащитник отличился тремя забитыми голами.


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