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Манчестер Сити намерен продлить контракт с Гвардиолой

Боссы "горожан" надеются придти к соглашению еще в этом году
Сегодня, 13:37
Пеп Гвардиола
Пеп Гвардиола

Руководство Манчестер Сити определило для себя главную задачу в самой ближайшей перспективе.

По информации издания 90min, боссы "горожан" не хотят никуда отпускать Пепа Гвардиолу и хотят продлить с ним контракт.

Функционеры надеются, что придти к соглашению с испанским специалистом удастся еще до конца текущего года.

В случае, если наставник откажется от пролонгации договора, рассматривается вариант приглашения на замену Микеля Артеты, Юлиана Нагельсманна или Марсело Гальярдо.

Стоит отметить, что действующий контракт между сторонами истекает в конце текущего сезона


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