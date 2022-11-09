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"Вы с***те уже 20 лет": Бетис подаст жалобу на поведение спортдиректора Севильи в дерби

Функционер позволял себе неподобающее поведение в адрес соперника.
Сегодня, 07:22
Рамон Мончи
Рамон Мончи

В рамках 13 тура Ла Лиги Бетис и Севилья выдали жаркое андалусийское дерби с тремя красными карточками.

Но, как оказалось, страсти кипели не только на поле, но и за его пределами.

"Зелено-белые" намерены подать жалобу на спортдиректора "нервионцев" Рамона Мончи за неподобающее поведение.

Функционер позволял себе резкие выпады в сторону соперников, а однажды выкрикнул: "Вы с***те уже 20 лет".

Также руководство Бетиса приняло решение не приглашать Мончи в их VIP-зону в дальнейшем.


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