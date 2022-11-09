"Вы с***те уже 20 лет": Бетис подаст жалобу на поведение спортдиректора Севильи в дерби
Функционер позволял себе неподобающее поведение в адрес соперника.
В рамках 13 тура Ла Лиги Бетис и Севилья выдали жаркое андалусийское дерби с тремя красными карточками.
Но, как оказалось, страсти кипели не только на поле, но и за его пределами.
"Зелено-белые" намерены подать жалобу на спортдиректора "нервионцев" Рамона Мончи за неподобающее поведение.
Функционер позволял себе резкие выпады в сторону соперников, а однажды выкрикнул: "Вы с***те уже 20 лет".
Также руководство Бетиса приняло решение не приглашать Мончи в их VIP-зону в дальнейшем.