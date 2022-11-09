Кариус впервые появился на публике месте с шикарной итальянской ведущей

Голкипер и его новая пассия вместе погуляли по улицам города.

Вратарь английского Ньюкасла Лорис Кариус начал встречаться с известной итальянской футбольной ведущей Дилеттой Леоттой, но до вчерашнего дня пара не появлялась на публике вместе.

Но вот немца и итальянку встретили, когда они прогуливались по городу Милан, одетые полностью в черную одежду.



Леотта работает на матчах серии А на канале DAZN.

А вот Кариус не реализовал свой потенциал и не стал одним из лучших вратарей мира. Он перешел в Ньюкасл, но до сих пор так и не сыграл ни одного матча за новый клуб.