"Еб***ый позор": Пике вступил в перепалку с арбитром матча против Осасуны

Испанец получил красную в последнем матче в своей профессиональной карьере..

В рамках чемпионата Испании Барселона в гостях переиграла Осасуну.

В перерыве матча красную карточку получил Жерар Пике за разговоры с арбитром.

Согласно рапорту матча центрбэк сказал в адрес Хесуса Хиля Мансано: "Еб***ый позор. Я **ал на твою мать".

Стоит отметить, что данный матч стал последним для испанского футболиста в профессиональной карьере.