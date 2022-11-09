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"Еб***ый позор": Пике вступил в перепалку с арбитром матча против Осасуны

Испанец получил красную в последнем матче в своей профессиональной карьере..
Сегодня, 08:48
Жерар Пике
Жерар Пике

В рамках чемпионата Испании Барселона в гостях переиграла Осасуну.

В перерыве матча красную карточку получил Жерар Пике за разговоры с арбитром.

Согласно рапорту матча центрбэк сказал в адрес Хесуса Хиля Мансано: "Еб***ый позор. Я **ал на твою мать".

Стоит отметить, что данный матч стал последним для испанского футболиста в профессиональной карьере.


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