"Еб***ый позор": Пике вступил в перепалку с арбитром матча против Осасуны
Испанец получил красную в последнем матче в своей профессиональной карьере..
В рамках чемпионата Испании Барселона в гостях переиграла Осасуну.
В перерыве матча красную карточку получил Жерар Пике за разговоры с арбитром.
Согласно рапорту матча центрбэк сказал в адрес Хесуса Хиля Мансано: "Еб***ый позор. Я **ал на твою мать".
Стоит отметить, что данный матч стал последним для испанского футболиста в профессиональной карьере.