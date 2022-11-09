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Футбол

Гвардиола высказался о кадровой ситуации в Ман Сити

В преддверии матча кубка Лиги с Челси не готов играть лишь один футболист.
Сегодня, 09:11
Пеп Гвардиола
Пеп Гвардиола

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился деталями о текущей кадровой ситуации в Манчестер Сити.

По словам испанского специалиста, только Эрлинг Холанд в данный момент не готов к поединку против Челси в Кубке Лиги.

Эрлинг до сих пор не полностью готов. Увидим, сможет сыграть. Важно, чтобы кость не была сломана. Просто немного повреждены связки. Поэтому сейчас все не вполне хорошо. Неделя, 10 дней – увидим, как все будет продолжаться", - заявил главный тренер "горожан"

Напомним, матч с Челси начнется сегодня, 9 ноября, в 22:00 по киевскому времени.


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