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Верона - Ювентус 0:1: обзор матча и результат игры 10.11.2022

"Старая синьора" начинает набирать ход.
Вчера, 21:29
Ювентус - Верона
Ювентус - Верона

В рамках 14 тура Серии А Ювентус отправился в гости к Вероне

Коллектив Массимилиано Аллегри добыл важную победу со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на счету итальянского нападающего Мойзе Кена.

Благодаря этим трем очкам "старая синьора" поднялась в топ-4 чемпионата с 28 пунктами в активе.

Статистика матча Верона - Ювентус 14-го тура чемпионата Италии

Верона - Ювентус 0:1

Гол: Кен, 60.

Владение мячем: 43% - 57%

Удары (в створ): 15(2) - 11(3)

Атаки: 106 - 82

Верона: Монтипо - Чеккерини, Давидович (Гюнтер, 78), Хин, Дойг (Лазович, 65) - Терраччано, Онгла, Сулемана (Велозу, 65) - Джурич (Анри, 78), Лазанья, Каллон (Верди, 72).

Ювентус: Перин - Бонуччи, Данило, Бремер, Куадрадо (Алекс Сандро, 78), Костич - Рабьо, Локателли (Паредес, 63), Фаджоли (Миретти, 63) - Милик, Кин (Ди Мария, 69).

Удаление: Алекс Сандро, 90+1


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