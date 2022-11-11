"Эй, снимайте его, это же Месси": Футболист Лацио, установивший уникальное достижение, в детстве играл на пляже с легендой Барселоны
Лука Ромеро набивал мяч вместе с Дани Алвесом.
В рамках 12-го тура Серии А Лацио с минимальным счетом победил Монцу.
Единственный гол на счету аргентинца Луки Ромеро, который стал первым автором забитого мяча в Серии А, родившимся в 2004 году.
После матча между римлянами и аутсайдером местного первенства в социальных сетях всплыл раритетный ролик.
На нем 7-летний Ромеро на одном из испанских пляжей набивает мяч вместе с Дани Алвесом, который сравнивает маленького мальчика с Месси.
Стоит отметить, что для аргентинского вингера данный гол стал первым в футболке столичного клуба.