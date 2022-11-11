Ман Сити против Ливерпуля: Прошла жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги
Стали известны все пары следующего этапа кубкового соревнования.
Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка английской Лиги.
Наиболее запоминающим матчем обещает стать противостояние между Манчестер Сити и Ливерпулем.
Арсенал Александра Зинченко и Эвертон Виталия Миколенко были выбиты с турнира в прошедшем раунде.
"Канониры" уступили Брайтону Роберто де Дзерби, а мерсисайдцы Борнмуту. Матчи следующего раунда пройдут 19 декабря.
Все пары 4-го раунда Кубка английской Лиги
Вулверхэмптон - Джиллингэм
Саутгемптон - Линкольн
Блэкберн - Ноттингем
Ньюкасл - Борнмут
Ман Сити - Ливерпуль
Манчестер Юнайтед - Бернли
МК Донс - Лестер
Чарльтон - Брайтон