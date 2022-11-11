Ман Сити против Ливерпуля: Прошла жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги

Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка английской Лиги.

Наиболее запоминающим матчем обещает стать противостояние между Манчестер Сити и Ливерпулем.

Арсенал Александра Зинченко и Эвертон Виталия Миколенко были выбиты с турнира в прошедшем раунде.

"Канониры" уступили Брайтону Роберто де Дзерби, а мерсисайдцы Борнмуту. Матчи следующего раунда пройдут 19 декабря.

Все пары 4-го раунда Кубка английской Лиги

Вулверхэмптон - Джиллингэм

Саутгемптон - Линкольн

Блэкберн - Ноттингем

Ньюкасл - Борнмут

Ман Сити - Ливерпуль

Манчестер Юнайтед - Бернли

МК Донс - Лестер

Чарльтон - Брайтон