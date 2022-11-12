Тоттенхэм "перестрелял" Лидс в сумасшедшем матче

"Шпоры" добыли важную победу в игре с семью забитыми мячами и одним удалением.

В матче 16-го тура чемпионата Англии Тоттенхэм на своем поле принял Лидс.

Команды показали невероятную игру, которая порадовала нейтральных болельщиков.

Уже в начале матча "павлины" повели в счете благодаря голу Крисенсио Саммервиля.

Немногим позже Кейн сравнял счет, но в концовке гости усилиями Родриго вернули себе преимущество.

После перерыва коллектив Антонио Конте перевернул игру благодаря голу Бэна Дэвиса и дублю Родриго Бентанкура.

Между этими событиями еще один гол успел оформить Родриго. Также гости доигрывали матч вдесятером из-за удаления Тайлера Адамса.

Тоттенхэм 4-3 Лидс

Голы: Кейн, 25, Дэвис, 51, Бентанкур, 81, 83 - Саммервиль, 10, Родриго, 43, 76.