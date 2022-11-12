iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тоттенхэм "перестрелял" Лидс в сумасшедшем матче

"Шпоры" добыли важную победу в игре с семью забитыми мячами и одним удалением.
Сегодня, 18:57
Тоттенхэм - Лидс
Тоттенхэм - Лидс

В матче 16-го тура чемпионата Англии Тоттенхэм на своем поле принял Лидс.

Команды показали невероятную игру, которая порадовала нейтральных болельщиков.

Уже в начале матча "павлины" повели в счете благодаря голу Крисенсио Саммервиля.

Немногим позже Кейн сравнял счет, но в концовке гости усилиями Родриго вернули себе преимущество.

После перерыва коллектив Антонио Конте перевернул игру благодаря голу Бэна Дэвиса и дублю Родриго Бентанкура.

Между этими событиями еще один гол успел оформить Родриго. Также гости доигрывали матч вдесятером из-за удаления Тайлера Адамса.

Тоттенхэм 4-3 Лидс

Голы: Кейн, 25, Дэвис, 51, Бентанкур, 81, 83 - Саммервиль, 10, Родриго, 43, 76.


Статьи по теме

Зинченко - в старте на матч против Вулверхэмптона Зинченко - в старте на матч против Вулверхэмптона
Ньюкасл добыл сенсационную победу над Челси Ньюкасл добыл сенсационную победу над Челси
Игрок сборной Англии получил травму накануне Чемпионата мира 2022 Игрок сборной Англии получил травму накануне Чемпионата мира 2022
Бернарду: Роналду станет мощным оружием, если Португалия все сделает правильно Бернарду: Роналду станет мощным оружием, если Португалия все сделает правильно
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Трэя Янга, моменты Дончича и Гранта
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Трэя Янга, моменты Дончича и Гранта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа21:32
Зинченко - в старте на матч против Вулверхэмптона
Европа21:29
Ньюкасл добыл сенсационную победу над Челси
Европа20:57
Игрок сборной Англии получил травму накануне Чемпионата мира 2022
Европа20:50
Бернарду: Роналду станет мощным оружием, если Португалия все сделает правильно
Европа20:28
Тренер Борнмута: Надеюсь, с Миколенко все будет хорошо
ММА20:22
Глава UFC объявил о работе над организацией боя Махачев - Волкановски
Европа19:57
Хави определился с судьбой и ролью де Йонга в Барселоне
Европа19:51
Реал заинтересован в аргентинском вундеркинде
Европа19:31
Наставник Брентфорда - о победе над Ман Сити: Это, вероятно, лучший результат в истории против одного из богатейших клубов
Киберспорт19:27
Официально: S1mple - Лучший игрок в истории CS:GO
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK