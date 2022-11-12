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Наставник Брентфорда - о победе над Ман Сити: Это, вероятно, лучший результат в истории против одного из богатейших клубов

Томас Франк высказался о прошедшем поединке
Сегодня, 19:31
Томас Франк
Томас Франк

В рамках 16-го тура чемпионата Англии Брентфорд на чужом поле вырвал победу над Манчестер Сити.

Наставник "пчел" Томас Франк поделился мыслями о прошедшем поединке в местном первенстве.

Датский специалист заявил, что, вероятно, это лучший результат в истории клуба.

"Это одна из наших величайших побед. Если поговорить с некоторыми людьми из клуба, это, вероятно, самый лучший результат в истории против одного из самых богатых клубов в мире.

У нас один из самых низких бюджетов в дивизионе. Мы просто автобусная остановка в Хаунслоу (Брентфорд – город на западе Большого Лондона, часть округа Хаунслоу – прим.).

Если посмотреть на моменты, то победа заслуженная. Думаю, мы их нейтрализовали. Я невероятно горжусь. И это при том, что мы играли без 4 игроков стартового состава.

Не могу не похвалить Айвена Тоуни. Он забил два, хотя должен был забить еще один. Хет-трик на Этихад Стедиум – пожалуй, это только для Холанда", – сказал Франк.

После сыгранных матчей Брентфорд занимает десятую позицию в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков.


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