Реал заинтересован в аргентинском вундеркинде

Мадридский Реал всерьез задумался о своем долгосрочном будущем.

Как сообщает Marca, "сливочные" заинтересованы в 16-летнем форварде Джанлуке Престианни.

Юный аргентинец уже успел стать самым молодым игроком в истории Велеса из Сарсфилда.

За "бело-синих" Престианни сыграл 6 матчей, отличившись одной результативной передачей.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 2024 года. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 2 млн евро.