Реал заинтересован в аргентинском вундеркинде
"Сливочные" хотят совершить приобретение на долгосрочную перспективу.
Мадридский Реал всерьез задумался о своем долгосрочном будущем.
Как сообщает Marca, "сливочные" заинтересованы в 16-летнем форварде Джанлуке Престианни.
Юный аргентинец уже успел стать самым молодым игроком в истории Велеса из Сарсфилда.
За "бело-синих" Престианни сыграл 6 матчей, отличившись одной результативной передачей.
Контракт нападающего с клубом рассчитан до 2024 года. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 2 млн евро.