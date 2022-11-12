Игрок сборной Англии получил травму накануне Чемпионата мира 2022

Джеймс Мэддисон рискует выпасть из заявки на Мундиаль.

В рамках 16 тура Английской Премьер-Лиги Лестер встретился с Вест Хэмом

По ходу матча футболист "лис" Джеймс Мэддисон получил травму. Игрок покинул поле еще в первом тайме, не сумев доиграть матч.

Мэддисон попал в заявку сборной Англии на Чемпионат мира-2022. Теперь англичанин рискует пропустить Мундиаль.

Стоит отметить, что Лестер добыл победу над "молотобойцами" со счетом 2:0, поднявшись на 12 место в турнирной таблице АПЛ.