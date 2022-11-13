Соперник Шахтера в Лиге Европы установил рекорд клуба в новейшей истории

В рамках 15-го тура чемпионата Франции Ренн, которому предстоит играть против Шахттера в ЛЕ, победил Тулузу со счетом 2:1.

Благодаря данному триумфу, "красно-черные" установили лучший результат в 21 веке.

Коллектив Брюно Женезио не проигрывает уже 17 матчей вовсех турнирах кряду. За это время было добыто 11 побед и 6 ничьих.

Лишь дважды за всю историю у клуба была большая серия. В период с ноября 1988 до апреля 1989 Ренн не проигрывал 22 матча подряд, а с мая по декабрь 1982 20 игр.