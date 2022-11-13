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Марсель вырвал победу над Монако в голевой перестрелке

Провансальцы смогли увести победу благодаря голу на последних секундах.
Вчера, 23:46
Монако - Марсель
Монако - Марсель

В рамках центрального матча 15 тура французской Лиги 1 Монако встретился с Марселем.

Команды сыграли результативную встречу, где победу добыли гости со счетом 2:3.

Гости открыли счет в матче усилиями Алексиса Санчеса, но в компенсированное к первому тайму время Виссам Бен-Йеддер сравнял счет.

Кевин Фолланд на 72 минуте вывел монегасков вперед, но спустя немногим более 10 минут Джордан Верету снова восстановил паритет.

А уже на последних секундах матчах Сеяд Колашинац вырвал победу для своей команды

Статистика матча 15-го тура Лиги 1 Монако - Марсель

Монако - Марсель 2:3

Голы: Бен-Йеддер, 45+1, Фолланд, 72,  Санчез, 35, Верету, 83, Колашинац.

Владение мячем: 41:59

Удары (в створ): 11 (6) - 10 (2)

Атаки: 56:60


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