Марсель вырвал победу над Монако в голевой перестрелке
Провансальцы смогли увести победу благодаря голу на последних секундах.
В рамках центрального матча 15 тура французской Лиги 1 Монако встретился с Марселем.
Команды сыграли результативную встречу, где победу добыли гости со счетом 2:3.
Гости открыли счет в матче усилиями Алексиса Санчеса, но в компенсированное к первому тайму время Виссам Бен-Йеддер сравнял счет.
Кевин Фолланд на 72 минуте вывел монегасков вперед, но спустя немногим более 10 минут Джордан Верету снова восстановил паритет.
А уже на последних секундах матчах Сеяд Колашинац вырвал победу для своей команды
Статистика матча 15-го тура Лиги 1 Монако - Марсель
Монако - Марсель 2:3
Голы: Бен-Йеддер, 45+1, Фолланд, 72, Санчез, 35, Верету, 83, Колашинац.
Владение мячем: 41:59
Удары (в створ): 11 (6) - 10 (2)
Атаки: 56:60