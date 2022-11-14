Ювентус закрепился в зоне Лиги чемпионов благодаря разгрому Лацио

"Бьянконери" уходят на перерыв в связи с ЧМ в комфортном положении.

В рамках одного из центральных матчей 15-го тура Ювентус принял Лацио.

Коллектив Массимилиано Аллегри "тепло" встретил гостей, добыв разгромную победу - 3:0.

Голы на свой счет записали Мойзе Кен, оформивший дубль и Аркадиуш Милик, поставивший точку в матче.

На момент перерыва из-за Чемпионата мира в Катаре Ювентус занимает 3 место с 31 очком, а Лацио 4 позицию с 30 пунктами.

Статистика матча 15-го тура итальянской Серии А Ювентус - Лацио

Ювентус - Лацио 3:0

Голы: Кен, 43, 54, Милик, 90

Владение мячем: 41% - 59%

Удары (в створ) 13 (9) - 10 (3)

Атаки: 96 - 90