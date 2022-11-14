Маротта - о Роналду: Великим чемпионам тяжело мириться с тем, что конец карьеры близок

Генеральный директор Интера Джузеппе Маротта высказался о скандальном интервью форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.

"Думаю, это следствие любви и страсти, которые он испытывает к футболу. Для него этот вид спорта был всем. Ему сложно переживать спад, особенно физический. Все-таки возраст не отменить, в 37 лет рефлексы уже другие. Ему приходится прикладывать гораздо больше усилий.

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Великим чемпионам тяжело мириться с тем, что они приближаются к завершению карьеры. С человеческой точки зрения я могу его понять. С другой стороны, есть корпоративная этика, которую нужно уважать", – сказал Маротта в интервью Il Napolista.

В текущем сезоне на счету 37-летнего португальца 1 гол в 10 матчах АПЛ.