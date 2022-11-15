Джоркаефф и футболисты Брайтона Де Дзерби: Эквадор объявил заявку на Чемпионат мира-2022
Сборная Эквадора определилась с заявкой на ЧМ-2022 в Катаре.
Густаво Альфаро взял с собой на Мундиаль 26 футболистов.
Заявка сборной Эквадора на Чемпионат мира-2022:
Голкиперы: Александер Домингес (Лига де Кито), Эрнан Галиндес (Аукас), Мойсес Рамирес (Индепендьенте дель Валье)
Защитники: Пьеро Хинкапи (Байер Леверкузен), Феликс Торрес (Сантос Лагуна), Роберт Арболеда (Сан-Паулу), Ксавьер Арреага (Сиэтл Саундерс), Джексон Поросо (Труа), Анхело Пресиадо (Генк), Первиз Эступиньян (Брайтон), Уильям Пачо (Ройял Антверпен), Диего Паласиос (Лос-Анджелес ФК).
Полузащитники: Мойсес Кайседо, Джереми Сармьенто (Брайтон), Карлос Груэсо (Аугсбург), Хегсон Мендес, Хосе Сифуэнтес (Лос-Анджелес ФК), Алан Франко (Таллерес), Анхель Мена (Леон), Гонсало Плата (Реал Вальядолид), Ромарио Ибарра (Пачука), Айртон Пресиадо (Cантос).
Нападающие: Эннер Валенсия (Фенербахче), Майкл Эстрада (Круз Асуль), Джоркаефф Реаско (Ньюэллс Олд Бойз), Кевин Родригес (Имбабура).