Наполи намерен продлить контракт с главным тренером

Итальянский Наполи в ближайшее время начнет переговоры с Лучано Спалетти о продлении контракта.

Как сообщает Фабрицио Романо, неаполитанцы удовлетворены работой итальянца у руля клуба.

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Потенциальная зарплата специалиста и срок действия нового соглашения в данный момент не сообщаются.

Текущий договор между Спалетти и Наполи рассчитан до конца сезона-2022/23.