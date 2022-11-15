Наполи намерен продлить контракт с главным тренером
Лучанно Спалетти удовлетворяет своей работой боссов "партенопейцев".
Итальянский Наполи в ближайшее время начнет переговоры с Лучано Спалетти о продлении контракта.
Как сообщает Фабрицио Романо, неаполитанцы удовлетворены работой итальянца у руля клуба.
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Потенциальная зарплата специалиста и срок действия нового соглашения в данный момент не сообщаются.
Текущий договор между Спалетти и Наполи рассчитан до конца сезона-2022/23.