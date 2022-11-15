Педри: Если Испания победит на ЧМ - побреюсь налысо

Футболист "Фурии рохи" высказался о сильных сторонах своей команды

Уже через 5 дней, 20 ноября, в Катаре стартует Чемпионат Мира-2022.

Хавбек сборной Испании Педри рассказал, что сделает, если его команда победит на Мундиале.

"Если мы победим на ЧМ-2022, я позволю парикмахеру побрить мне голову, или сделаю что-то подобное".

Также футболист высказался о сильных сторонах "Фурии рохи".

"У нас молодая сборная, которая имеет большое желание добиться успеха и победить. Это отражается на поле в каждой игре, которую мы проводим. Вместо того, чтобы играть против нас, наша молодость - это аспект, который играет в нашу пользу.

Луис Энрике - лучший тренер Испании. Он заставляет нас верить в свои силы и лучше играть вместе", - заявил Педри.

Коллектив Луиса Энрике сыграет в квартете с Германией, Коста-Рикой и Японией.