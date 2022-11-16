Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028
Великобритания вместе с Ирландией уже давно пытаются получить для себя какой-нибудь крупный турнир. Первоначально страны претендовали на проведение ЧМ-2030, но 16 ноября Футбольная ассоциация подтвердила, что страны подали заявку на проведение Евро-2028.
Страны уверены, что большой опыт организации мировых турниров поможет им совершить настоящий футбольный праздник. Также прозвучали обещания расширить аудиторию турнира благодаря новейшим цифровым и маркетинговым достижениям.
Кроме обещаний страны также представили список из 14 стадионов, которые будут готовы принять Евро. Очевидно, что большинство из них находятся в Англии.
Стадионы, вошедшие в заявку:
- Уэмбли
- Тоттенхэм Хотспур
- Лондон Стедиум
- Вилла Парк
- Олд Траффорд
- Этихад
- Сент Джеймс Парк
- Стедиум оф Лайт
- Новый стадион Эвертона
- Авива
- Кроук Парк
- Кейсмент Парк
- Хэмпден Парк
- Стадион княжества Уэльс
Если заявка выиграет, то турнир пройдет на стадионах пяти ассоциаций УЕФА: Англии, Ирландии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.