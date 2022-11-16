Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028

А также представили список стадионов, готовых принять турнир.

Великобритания вместе с Ирландией уже давно пытаются получить для себя какой-нибудь крупный турнир. Первоначально страны претендовали на проведение ЧМ-2030, но 16 ноября Футбольная ассоциация подтвердила, что страны подали заявку на проведение Евро-2028.

Страны уверены, что большой опыт организации мировых турниров поможет им совершить настоящий футбольный праздник. Также прозвучали обещания расширить аудиторию турнира благодаря новейшим цифровым и маркетинговым достижениям.

Кроме обещаний страны также представили список из 14 стадионов, которые будут готовы принять Евро. Очевидно, что большинство из них находятся в Англии.

Стадионы, вошедшие в заявку:

Уэмбли

Тоттенхэм Хотспур

Лондон Стедиум

Вилла Парк

Олд Траффорд

Этихад

Сент Джеймс Парк

Стедиум оф Лайт

Новый стадион Эвертона

Авива

Кроук Парк

Кейсмент Парк

Хэмпден Парк

Стадион княжества Уэльс

Если заявка выиграет, то турнир пройдет на стадионах пяти ассоциаций УЕФА: Англии, Ирландии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.