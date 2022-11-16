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Футбол

Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028

А также представили список стадионов, готовых принять турнир.
Сегодня, 15:57
Уэмбли / Getty Images
Уэмбли / Getty Images

Великобритания вместе с Ирландией уже давно пытаются получить для себя какой-нибудь крупный турнир. Первоначально страны претендовали на проведение ЧМ-2030, но 16 ноября Футбольная ассоциация подтвердила, что страны подали заявку на проведение Евро-2028.

Страны уверены, что большой опыт организации мировых турниров поможет им совершить настоящий футбольный праздник. Также прозвучали обещания расширить аудиторию турнира благодаря новейшим цифровым и маркетинговым достижениям.

Кроме обещаний страны также представили список из 14 стадионов, которые будут готовы принять Евро. Очевидно, что большинство из них находятся в Англии.

Стадионы, вошедшие в заявку:

  • Уэмбли
  • Тоттенхэм Хотспур
  • Лондон Стедиум
  • Вилла Парк
  • Олд Траффорд
  • Этихад
  • Сент Джеймс Парк
  • Стедиум оф Лайт
  • Новый стадион Эвертона
  • Авива
  • Кроук Парк
  • Кейсмент Парк
  • Хэмпден Парк
  • Стадион княжества Уэльс

Если заявка выиграет, то турнир пройдет на стадионах пяти ассоциаций УЕФА: Англии, Ирландии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.


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