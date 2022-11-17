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Эвра - о Ювентусе: Когда Дани Алвес перешел туда после Барселоны, он сошел с ума

По словам Патриса, "старая синьора" выделяется особенным подходом на тренировках.
Сегодня, 17:03
Патрис Эвра / Getty Images
Патрис Эвра / Getty Images

Бывший игрок Монако, Манчестер Юнайтед и Ювентуса Патрис Эвра рассказал о своих днях, проведенных в туринском клубе.

Француз у себя в Instagram поделился воспоминаниями о том, какими сложными были тренировки, также о том, как Дани Алвес после Барселоны забыл про существование мяча на несколько недель.

"Я подписал контракт с Ювентусом, когда мне было 33 года. И я никогда в своей жизни столько не бегал. Я никогда не был в такой великолепной форме. Тогда, даже когда мне было 20 лет. В первые два месяца мне было сложно. Я видел некоторых игроков, больших игроков - они плакали. Они не могли справиться с тренировочными сессиями".

"Дани Алвес - в Барселоне он играл в тики-таку. Он перешел в Ювентус и сошел с ума. Он говорил: "Нам нужен мяч". Но в первые несколько недель предсезонки ты мог ни разу не увидеть мяч. Вот почему это Ювентус. Когда Зинедин Зидан говорит, что игроки блевали - это правда. Это настоящая история".

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Напомним, что Патрис Эвра присоединился к Ювентусу в 2014 году на правах свободного агента. В Турине он провел три сезона и за это время дважды выиграл чемпионат и кубок Италии, а также один раз Суперкубок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ювентус Патрис Эвра Серия А Ла Лига Дани Алвес

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