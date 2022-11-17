Ибрагимович: Надеюсь вернуться на поле как можно скорее

Швед несмотря на свой почетный возраст не имеет в планах на ближайшее будущее завершение карьеры.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович поделился мыслями о дальнейшем будущем своей карьеры.

По словам форварда, он не намерен "вешать бутсы на гвоздь" и готов вернуться на поле уже вскоре.

"Я хочу в ближайшее время вернуться на поле. Чувствую себя хорошо, надеюсь, что скоро вернусь", - цитирует шведа Фабрицио Романо.

Стоит отметить, что в этом сезоне Златан не выходил на поле, ведь он лечится от тяжелой травмы, которая была получена в конце прошлой компании.