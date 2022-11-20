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Экс-футболист Барселоны и Ливерпуля может стать игроком клуба МЛС

Луис Суарес имеет шанс продолжить карьеру в ЛА Гэлакси.
Сегодня, 17:33
Луис Суарес
Луис Суарес

Бывший форвард Барселоны и Ливерпуля Луис Суарес, судя по всему, продолжит свою футбольную карьеру.

Суарес, поехавший на Мундиаль в Катаре в статусе свободного агента, может присоединиться к Лос-Анджелес Гэлакси.

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По информации издания Relevo, уругваец перейдет в стан клуба из МЛС, если ему предложат зарплату в более 1.5 млн евро.

В составе Гэлакси также выступают соотечественник Суареса Мартин Касерес, экс-одноклубник нападающего Рики Пуч и бывший игрок Шахтера Дуглас Коста.


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