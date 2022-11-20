Защитник Испании: Тяжело осознать, что твоя детская мечта разрушена из-за легкого растяжения

Хосе Гайа высказался о решении исключить его из заявки "Фурии Рохи" на мундиаль

Левый защитник сборной Испании Хосе Гайа прокомментировал решение Луиса Энрике исключить его из заявки на ЧМ-2022.

По словам футболиста, он станет еще одним болельщиком национальной команды.

"Я хочу поблагодарить вас за все сообщения поддержки, которые я получил за последние несколько часов. Честно говоря, я не знаю, заслуживаю ли такой любви.

Нелегко осознать, что одно из твоих детских мечтаний разрушено легким растяжением связок. Но иногда так бывает, мы должны это принять.

Теперь я стану еще одним болельщиком, который будет наслаждаться каждым матчем сборной Испании. Хочу пожелать своим товарищам по команде удачи. Не сомневаюсь, что это будет наш ЧМ. Жизнь продолжается", – написал Гайа в инстаграме.

Стоит отметить, что вместо Гайи в заявку испанцев был включен защитник Барселоны Алекс Бальде.

Клуб игрока Валенсия также отреагировал на решение оставить вне списка доступных лефтбэка. "Летучим мышам" не понравилось это.