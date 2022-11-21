Италия в спарринге уступила Австрии
Команды, непрошедшие на ЧМ-2022 провели контрольный матч.
В рамках товарищеского поединка Италия встретилась с Австрией.
Коллектив Роберто Манчини уступил своим оппонентам со счетом 0:2.
Забитыми голами в составе австрийцев отличились Давид Алаба и Ксавьер Шлягер.
Стоит отметить, что "Скуадра Адзурри" сыграет с сборной Украины в отборе на Евро-2024 в Германии.
Австрия - Италия - 2:0
Голы: Шлагер, 6, Алаба, 35
Австрия: Линднер - Линхарт, Алаба, Вебер (Мвене, 72) - Пош, Шлагер, Зайвальд, Адаму (Шмид, 90) - Баумгартнер (Гриллич, 81), Забитцер - Арнаутович (Грегорич, 72)
Италия: Доннарумма - Гатти (Пессина, 46), Бонуччи, Ачерби - Ди Лоренцо (Скалвини, 46), Барелла (Миретти, 90), Вератти, Димарко - Политано (Кьеза, 46), Распадори (Ньйонто, 72), Грифо (Дзаньоло, 46)
Предупреждения: Зайвальд, Пош - Кьеза.