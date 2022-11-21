iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Италия в спарринге уступила Австрии

Команды, непрошедшие на ЧМ-2022 провели контрольный матч.
Сегодня, 00:25
Италия - Австрия
Италия - Австрия

В рамках товарищеского поединка Италия встретилась с Австрией.

Коллектив Роберто Манчини уступил своим оппонентам со счетом 0:2.

Забитыми голами в составе австрийцев отличились Давид Алаба и Ксавьер Шлягер.

Стоит отметить, что "Скуадра Адзурри" сыграет с сборной Украины в отборе на Евро-2024 в Германии.

Австрия - Италия - 2:0
Голы: Шлагер, 6, Алаба, 35

Австрия: Линднер - Линхарт, Алаба, Вебер (Мвене, 72) - Пош, Шлагер, Зайвальд, Адаму (Шмид, 90) - Баумгартнер (Гриллич, 81), Забитцер - Арнаутович (Грегорич, 72)

Италия: Доннарумма - Гатти (Пессина, 46), Бонуччи, Ачерби - Ди Лоренцо (Скалвини, 46), Барелла (Миретти, 90), Вератти, Димарко - Политано (Кьеза, 46), Распадори (Ньйонто, 72), Грифо (Дзаньоло, 46)

Предупреждения: Зайвальд, Пош - Кьеза.


Статьи по теме

Чемпионат мира-2022: итоги первого дня Чемпионат мира-2022: итоги первого дня
Защитник Испании: Тяжело осознать, что твоя детская мечта разрушена из-за легкого растяжения Защитник Испании: Тяжело осознать, что твоя детская мечта разрушена из-за легкого растяжения
Иньеста: У Холанда есть возможность превзойти Месси и Роналду Иньеста: У Холанда есть возможность превзойти Месси и Роналду
Мерседес поставит болид 2022 года на базах в Брэкли и Бриксворте в качестве страшного напоминания Мерседес поставит болид 2022 года на базах в Брэкли и Бриксворте в качестве страшного напоминания
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Уолл устроил фестиваль аллей-упов, Халибертон забросил баззербитер с центра площадки
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Уолл устроил фестиваль аллей-упов, Халибертон забросил баззербитер с центра площадки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Европа00:25
Италия в спарринге уступила Австрии
ЧМ-202200:00
Чемпионат мира-2022: итоги первого дня
Вчера, 23:53
Европа23:53
Защитник Испании: Тяжело осознать, что твоя детская мечта разрушена из-за легкого растяжения
Европа23:18
Иньеста: У Холанда есть возможность превзойти Месси и Роналду
Формула 123:14
Мерседес поставит болид 2022 года на базах в Брэкли и Бриксворте в качестве страшного напоминания
Украина22:53
Только ноябрь? Не проблема: Лунин уже установил елку - первую в жизни для его сына
Футбол22:48
Катар - Эквадор 0:2 Видео голов и лучших моментов матча
Теннис22:42
ATP Finals: Джокович стал чемпионом в шестой раз
ЧМ-202222:40
Наставник Эквадора - о победе в матче-открытия ЧМ-2022: Я не полностью доволен, но спокоен
ЧМ-202222:15
Педри: Я хочу сыграть против Месси в финале чемпионата мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK