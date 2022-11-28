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Президент Краковии: У Коноплянки диагностировали растяжение. Он получит шанс в стартовом составе весной

Функционер польского клуба рассказал, что украинский футболист сейчас не может играть.
Сегодня, 10:27
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка

Президент польской Краковии Януш Филиппяк дал интервью местному изданию Dziennik Polski.

 

Одной из темой разговора стало будущее Евгения Коноплянки в команде.

 

Функционер поделился мыслями об украинском игроке и рассказал, что сейчас он не играет из-за травмы.

 

Он забил один гол в Экстраклясе, принес три очка, неплохо. У него есть шанс проявить себя весной. Сейчас у него снова растяжение мышц, это наша проблема. Уже весной увидим, как оно будет, - заявил Филипяк.

 

Всего во всех турнирах этого сезона Коноплянки провел за команду 13 матчей, отметившись тремя голами


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