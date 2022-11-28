Президент Краковии: У Коноплянки диагностировали растяжение. Он получит шанс в стартовом составе весной
Функционер польского клуба рассказал, что украинский футболист сейчас не может играть.
Президент польской Краковии Януш Филиппяк дал интервью местному изданию Dziennik Polski.
Одной из темой разговора стало будущее Евгения Коноплянки в команде.
Функционер поделился мыслями об украинском игроке и рассказал, что сейчас он не играет из-за травмы.
Он забил один гол в Экстраклясе, принес три очка, неплохо. У него есть шанс проявить себя весной. Сейчас у него снова растяжение мышц, это наша проблема. Уже весной увидим, как оно будет, - заявил Филипяк.
Всего во всех турнирах этого сезона Коноплянки провел за команду 13 матчей, отметившись тремя голами