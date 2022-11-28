Экс-хавбек Реала: Позиции десятки в футболе больше не существует. Никто не играет с плеймейкерами

Бывший полузащитник мадридского Реала и Баварии Хамес Родригес поделился мыслями об изменениях в футболе.

По словам колумбийца, плеймейкеры больше не нужны в этом виде спорта.

"Сегодня все играют по схемам 4-4-2 или 4-3-3. Каждый ребенок хочет стать десяткой, но такой позиции на самом деле больше не существует.

Ни один тренер больше не играет с плеймейкерами. Теперь они хотят только быстрых игроков, которые обладают качествами один на один", - сказал Родригес.

В данный момент Родригес выступает за арабский Ар-Рияд.