Боруссия не намерена давать поблажки Ливерпулю в борьбе за Беллингема

Директор по маркетингу дортмундской Борусии Карстен Крамер заявил, что, несмотря на теплые чувства к Ливерпулю, клуб не собирается давать им преимущество в борьбе за Джуда Беллингема.

Сейчас английский клуб является главным претендентом на трансфер хавбека Борусии, но в гонке принимают участие не только они. Подписать Беллингема не прочь также Реал, ПСЖ, Бавария и Сити. И в Дортмунде это понимают, поэтому цена на Джуда будет очень большой, но болельщики Ливерпуля надеются, что фактор в виде Юргена Клоппа дает им преимущество.

Однако это не так. Директор клуба Карстен Крамер признал, что хотел бы в будущем увидеть Джуда именно в Ливерпуле (не в последнюю очередь действительно из-за Клоппа), но подарков не стоит ожидать, потому что футбол – это бизнес. К тому же Боруссия хочет сохранить игрока у себя как можно дольше.

"Конечно, мы очень симпатизируем Ливерпулю. Мы по-прежнему в хороших отношениях с Юргеном и многими другими в Ливерпуле, так что для меня это любимый клуб в АПЛ, но не ждите, что мы будем делать им подарки.

Джуд имеет контракт. Мы на сто процентов счастливы, что он на борту, и чем дольше он будет играть за нас, тем лучше", - цитирует Крамера 90min.