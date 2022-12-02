Модрич: Причин завершать карьеру в сборной нет
Хорватский хавбек намерен продолжить играть в национальной команде.
Возрастной лидер сборной Хорватии Лука Модрич рассказал, планирует ли он далее играть в национальной команде.
По словам полузащитника, в данный момент он не видит необходимости "вешать бутсы на гвоздь".
"Нет, я не покидаю национальную команду. Я чувствую, что в хорошей форме, чувствую себя очень хорошо и останусь здесь, пока могу. У меня нет причин уходить. Это мой выбор.
Люди говорят, что я должен покинуть сборную и сосредоточиться на клубном футболе. Я не согласен", – передает слова Модрича Madrid Xtra.
На счету 37-летнего Модрича 158 матчей за сборную Хорватию – это лучший результат в истории. Он забил в них 23 гола.
Напомним, Модрич вместе с Хорватией вышел в плей-офф ЧМ-2022, где встретится с Японией.