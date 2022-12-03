Супряга номинирован на итальянскую антипремию

Местные эксперты все еще помнят период игры украинца за Сампдорию.

Итальянская антипремия Золотая Урна, вручающаяся худшему игроку чемпионата Италии за календарный год объявила номинантов.

В списке претендентов на это "почетное" звание нашлось место украинскому форварду Владиславу Супряге. Он выступал за Сампдорию во второй половине сезона-21/22.

Конкуренцию Супряге составят Жереми Бога из Аталанты, Артур и Аарон Рэмзи, защищавшие цвета Ювентуса и Нани, игравший за Венецию.

Стоит отметить, что в свое время обладателями "награды" становились Фернандо Торрес, Диего Форлан, экс-форвард Днепра Никола Калинич и Адриано.