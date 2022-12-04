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Жезус пропустит около трех месяцев из-за травмы

"Канонирам" придется ой как несладко.
Сегодня, 11:47
Габриэль Жезус / Getty Images
Габриэль Жезус / Getty Images

Нападющий сборной Бразилии Габриэль Жесус получил тяжелую травму во время последнего матча против Камеруна. После встречи игрок пожаловался на боль в правом колене, а уже совсем скоро стало ясно, что мундиаль для Жезуса закончился. Однако все оказалось еще хуже.

Согласно изначальному прогнозу, Габриэль должен был пропустить всего месяц, но после тщательного обследования оказалось, что игроку понадобиться не менее трех. Британские СМИ пишут о том, что бразильцу может понадобиться операция. И это просто кошмарные новости для Арсенала.

Габриэль Жесус стал чуть ли не самым удачным трансфером лета для "канониров", отчасти благодаря ему Арсенал перед перерывом возглавля таблицу. А теперь Артета лишился своего звездного форварда на довольно длительный срок, а ведь чемпионская гонка в самом разгаре.

И как назло именно в этот промежуток у Арсенала будет ряд крайне сложных матчей. В январе "канониров" ждут Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед и Ньюкасл, а в феврале Манчестер Сити. 

Но есть плюсы для украинских болельщиков - возможно, теперь Арсенал действительно подпишет Михаила Мудрика этой зимой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бразилии Арсенал Лондон Габриэль Жезус

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