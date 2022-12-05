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Ян Зоммер перейдет в топ-клуб АПЛ - Bild

Голкипер Боруссии М станет футболистом Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 14:54
Ян Зоммер / Getty Images
Ян Зоммер / Getty Images

Вратарь сборной Швейцарии и менхенгладбахской Боруссии Ян Зоммер уже зимой может стать игроком Манчестер Юнайтед.

Как сообщает Bild, английский клуб готов заменить 33-летним футболистом Давида Де Хеа.

Руководство Боруссии готово к подобному развитию событий и рассмотрит все возможные варианты.

Отметим, что в составе сборной Швейцарии Зоммер готовится к матчу против Португалии в рамках 1/8 финала чемпионата мира.


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