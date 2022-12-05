Ян Зоммер перейдет в топ-клуб АПЛ - Bild
Голкипер Боруссии М станет футболистом Манчестер Юнайтед.
Вратарь сборной Швейцарии и менхенгладбахской Боруссии Ян Зоммер уже зимой может стать игроком Манчестер Юнайтед.
Как сообщает Bild, английский клуб готов заменить 33-летним футболистом Давида Де Хеа.
Руководство Боруссии готово к подобному развитию событий и рассмотрит все возможные варианты.
Отметим, что в составе сборной Швейцарии Зоммер готовится к матчу против Португалии в рамках 1/8 финала чемпионата мира.