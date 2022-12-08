Барселона может бесплатно подписать немецкого вундеркинда

Юссуфа Мукоко может усилить "сине-гранатовых" следующим летом в качестве свободного агента.

Каталонская Барселона может усилить линию атаки немецким вундеркиндом Юссуфой Мукоко.

Форвард дортмундской Боруссии может стать игроком "сине-гранатовых" следующим летом.

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Барселона хочет подписать Мукоко бесплатно, если он не продлит свой контракт с немецким клубом.

Стоит сказать, что немец провел за Боруссию в этом сезоне 23 матча, забив 6 голов и отдав 6 ассистов.