Барселона определилась с приоритетным направлением усиления состава
"Сине-гранатовые" намерены сделать трансфер в линию защиты.
Каталонская Барселона определилась с приоритетами на трансферном рынке.
По сообщениям издания AS, испанский гранд намерен подписать футболиста в линию защиты.
"Сине-гранатовые" остановились на защитнике Вильярреала Хуане Фойте.
Потенциальные детали сделки на данный момент остаются неизвестными.
Стоит отметить, что в этом сезоне аргентинец провел лишь 6 матчей во всех турнирах из-за травмы.