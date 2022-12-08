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Барселона определилась с приоритетным направлением усиления состава

"Сине-гранатовые" намерены сделать трансфер в линию защиты.
Сегодня, 22:55
Хуан Фойт
Хуан Фойт

Каталонская Барселона определилась с приоритетами на трансферном рынке.

По сообщениям издания AS, испанский гранд намерен подписать футболиста в линию защиты.

"Сине-гранатовые" остановились на защитнике Вильярреала Хуане Фойте.

Потенциальные детали сделки на данный момент остаются неизвестными.

Стоит отметить, что в этом сезоне аргентинец провел лишь 6 матчей во всех турнирах из-за травмы.


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