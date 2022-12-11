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ПСЖ пытается перехватить у Барселоны Канте

Парижане хотят усилить центр поля.
Сегодня, 11:49
Нголо Канте / Getty Images
Нголо Канте / Getty Images

ПСЖ и Барселона хотят подписать хавбека Челси Нголо Канте на правах свободного агента. Об этом сообщает издание Diario Sport.

В последнее время парижане ускорили переговоры с 31-летним французом. Барселона общается с футболистом уже несколько месяцев и считает себя лидером в борьбе за его подписание.

В Челси Канте не останется, так как его контракт действует до лета, и он не намерен продлевать соглашение. Барселона хочет дождаться возвращения Нголо на поле, чтобы понять, восстановился ли он полностью, и тогда игрока подпишут.

Также ПСЖ готов навязать борьбу за игрока. Парижский клуб без проблем может удовлетворить любые условия Канте.

В текущем сезоне на счету француза 2 матча в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Пулишич намерен покинуть Челси, чтобы перезагрузить карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Нголо Канте

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