iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ЛеБрон, Серена, Хэмилтон и один футболист попали в список самых стильных людей года от NY Times

Издание опубликовало свой ТОП стильных людей.
Сегодня, 16:23
Эктор Бельерин / Getty Images
Эктор Бельерин / Getty Images

Американское издание New York Times опубликовало список самых стильных людей мира, в который вошли 93 человека. В списке есть люди из разных видов деятельности – политики, актер, певцы и даже Королева Елизавета II.

Конечно, есть и спортсмены.

Из европейского футбола американские журналисты выделили только одного футболиста – это защитник Барселоны Эктор Бельерин.

Напомним, что Бельерин стал игроком каталонского клуба прошлым летом, перейдя в Барсу на правах свободного агента.

Среди других спортсменов в списке есть баскетболисты ЛеБрон Джеймс и Стеф Карри, теннисистка Серена Уильямс и семикратный чемпион мира по автогонкам Формулы 1 Льюис Хэмилтон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс бельерин

Статьи по теме

Ушел из жизни первый тренер ЛеБрона в НБА Ушел из жизни первый тренер ЛеБрона в НБА
ЛеБрон поднялся на шестое место среди лучших ассистентов в истории НБА ЛеБрон поднялся на шестое место среди лучших ассистентов в истории НБА
Игроки Лейкерс второй матч подряд падают в том же месте, пытаясь поднять ЛеБрона Игроки Лейкерс второй матч подряд падают в том же месте, пытаясь поднять ЛеБрона
Ирвинг отобрал у ЛеБрона звание самого ненавистного игрока НБА Ирвинг отобрал у ЛеБрона звание самого ненавистного игрока НБА
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: сольный проход Янниса и победный бросок Гриффина
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: сольный проход Янниса и победный бросок Гриффина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская вернулась в ТОП-100, Снигур обошла Цуренко
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых занял наивысшую позицию в карьере, Марченко упал еще ниже
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

Европа17:59
Де Ла Фуеэнте не исключил, что Рамос вернется в сборную
Теннис17:41
Швентек признана Игроком года по версии WTA
Формула 116:58
Ред Булл заплатит рекордный вступительный взнос на 2023 год
ЧМ-202216:29
Лаос был среди фаворитов на финальный матч ЧМ-2022
Европа16:26
Капитан Милана готов к возвращению на поле после двух месяцев в лазарете
Европа16:23
ЛеБрон, Серена, Хэмилтон и один футболист попали в список самых стильных людей года от NY Times
Европа15:40
Тер Штеген в отсутствие Нойера настроен захватить место в воротах сборной Германии
ЧМ-202215:30
Лучшие бомбардиры ЧМ-2022: Жиру вернулся в топ-3 голеадоров
ЧМ-202214:55
"Бог не хотел, чтобы это произошло": Неймар высказался о вылете сборной Бразилии с ЧМ-2022
ЧМ-202214:20
Чемпионат мира-2022: определились все полуфиналисты турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK