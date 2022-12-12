ЛеБрон, Серена, Хэмилтон и один футболист попали в список самых стильных людей года от NY Times
Издание опубликовало свой ТОП стильных людей.
Американское издание New York Times опубликовало список самых стильных людей мира, в который вошли 93 человека. В списке есть люди из разных видов деятельности – политики, актер, певцы и даже Королева Елизавета II.
Конечно, есть и спортсмены.
Из европейского футбола американские журналисты выделили только одного футболиста – это защитник Барселоны Эктор Бельерин.
Напомним, что Бельерин стал игроком каталонского клуба прошлым летом, перейдя в Барсу на правах свободного агента.
Среди других спортсменов в списке есть баскетболисты ЛеБрон Джеймс и Стеф Карри, теннисистка Серена Уильямс и семикратный чемпион мира по автогонкам Формулы 1 Льюис Хэмилтон.