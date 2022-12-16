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Что известно о планах Месси на следующий сезон

Контракт аргентинца с ПСЖ истекает уже летом.
Сегодня, 18:43
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Лионель Месси вот-вот может впервые стать чемпионом мира, а в его клубной карьере все не столь безоблачно. Но, похоже, что аргентинец все же продлит контракт с ПСЖ, пишет The Telegraph.

Ранее сообщалось, что Лео сказал руководству ПСЖ, что будет решать свое будущее после мундиаля. Напомним, контракт Месси с парижанами истекает в конце этого сезона. Потому форвард уже получил ряд предложений от других клубов.

Больше всего в СМИ говорили об интересе к аргентинцу со стороны Интер Майями, но близкие к футболисту источники утверждают, что Лео не желает играть в МЛС.

Тем не менее, Месси хочет посмотреть на результаты ПСЖ в Лиге Чемпионов, это может стать решающим фактором для футболиста. Но при этом Лео очень нравится работать с Кристофом Галтье, и это также может повлиять на намерения аргентинца.

Напомним, что Месси уже заявил, что не будет участвовать в следующем чемпионате мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси

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