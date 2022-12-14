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Месси сделал заявление о своем будущем в сборной Аргентины после ЧМ-2022

Нынешнее мировое первенство точно станет для аргентинца последним в карьере.
Сегодня, 12:02
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси поделился мыслями по поводу своих выступлений за главную команду страны после чемпионата мира-2022.

Несмотря на предположения, 35-летний футболист пока не говорит об окончательном завершении карьеры в национальной команде, но признал, что мировое первенство в Катаре станет для него последним.

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"Я очень рад завершить свой путь на чемпионатах мира в финале, сыграть последний матч в финале. Это действительно очень приятно.

Все, что я пережил на этом чемпионате мира, было эмоциональным, учитывая, как много удовольствия от этого получили люди в Аргентине. От этого турнира до следующего еще много лет. Я не думаю, что смогу. Закончить таким образом - блестяще", - приводит слова Месси Goal.com.

Напомним, что в полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины разгромила со счетом 3:0 Хорватию, а Месси в том матче отличился голом и результативной передачей.

В финале Мундиаля аргентинцы 18 декабря встретятся с победителем противостояния между Францией и Марокко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси сборная Аргентины

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